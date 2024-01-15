Подмосковье 15 января 2024, 15:30 Компания «Газпром теплоэнерго МО» подвела итоги работы в период морозов в начале года Unsplash

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Рекордно низкие температуры фиксировались в Московской области в первые две недели 2024 года. За это время специалисты «Газпром теплоэнерго МО» устранили 121 происшествие на объектах компании. Почти в половине случаев удалось выполнить работы в пределах двух с половиной часов.

В городском округе Серпухов устранено 12 технологических нарушений. В среднем специалисты тратили не более полутора часов на выполнение работ. В Клине за две недели 2024 года устранено 16 сбоев, а в Пушкинском округе — 17 аварий.

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Кроме того, работники «Газпром теплоэнерго МО» завершили работы по 20 адресам в Сергиево-Посадском округе, а в Воскресенске устранили 21 технологическое нарушение.

Самая сложная ситуация сложилась в Солнечногорске, где были устранены 35 аварий. Там для обеспечения бесперебойной работы установили несколько передвижных блочно-модульных котельных на объектах, где были зафиксированы проблемы.

В настоящее время в работе в Солнечногорске и Воскресенске находится 10 ПБМК. Специалисты компании продолжают следить за их работой для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей региона.

Отметим, что порядка 30% всех аварий связаны с прекращением подачи электроэнергии или холодной воды со стороны поставщиков этих ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением.

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