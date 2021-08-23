Компания «Дедал» получила сертификат соответствия в области использования атомной энергии

Компания «Дедал» смогла подтвердить надежность своего оборудования. Она получила сертификат соответствия в области использования атомной энергии на комбинированную систему мониторинга «Спектр» и устройство «Камертон-М».

«Сертифицирование оборудования резидента ОЭЗ „Дубна“ в данной сфере подтверждает его эффективность, высочайшее качество и надежность при эксплуатации, дает возможность применения на объектах атомной энергетики не только в России, но и за рубежом», — сообщили в компании.

Система мониторинга «Спектр» помогает выявлять запрещенные к проносу в здания предметы из черных и цветных металлов, а также ядерных материалов и радиоактивных веществ. Она включена в реестр инновационной продукции Московской области.

Вибрационное устройство «Камертон-М» срабатывает после попытки разрушения окон, дверей и защитных решеток в охраняемых помещениях.

Компания «Дедал» входит в блок безопасности Росатома. Организация занимается разработкой сложной техники для защиты различных объектов, среди которых атомные станции. Благодаря сертификату, который получил «Дедал» на комбинированную систему мониторинга, компания сможет экспортировать систему мониторинга «Спектр» и «Камертон-М».