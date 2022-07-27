Компания «Черноголовка» увеличит производство напитков в Подмосковье

Известный бренд российских лимонадов принял решение расширить производственные мощности, построить новый цех и склады в Черноголовке. После реализации этого инвестпроекта мощность завода по выпуску напитков вырастет более чем на 50%.

Изначально «Черноголовка» планировала инвестпроект на площади 24 тысячи квадратных метров, однако совет директоров компании принял решение расширить производственную часть комплекса до 40 тысяч квадратных метров.

«Инвестиции в проект „Новая Черноголовка“, которые ранее оценивались в 1,1 миллиарда рублей, теперь превысят три миллиарда с учетом стоимости оборудования, в том числе новых производственных линий», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

После того как компания реализует задуманное, мощность завода «Аквалайф» вырастет более чем на половину. Новый комплекс позволит не только больше производить, но и создавать запасы напитков. Новые большие склады будут соответствовать масштабам бизнеса и позволят повысить уровень сервиса для клиентов.

Завод «Аквалайф» построен в городе Черноголовке в 1998 году и может выпускать 500 миллионов бутылок напитков в год на десяти производственных линиях. Компания также производит лимонады на своих предприятиях в Новосибирске, Оренбурге, в станице Северская Краснодарского края и в Узбекистане, а также на проверенных партнерских площадках в РФ и ряде стран СНГ.