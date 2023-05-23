Подмосковье 23 мая 2023, 14:03 Компания буровых инструментов из Луховиц получит льготный кредит на расширение производства Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Фонд развития промышленности Московской области выдаст льготный кредит компании «Альбрехта», которая занимается производством бурового инструмента в Луховицах. Это позволит инвесторам расширить бизнес и создать новые рабочие места.

«Компания получила заем в размере 35 миллионов рублей и вложит деньги в расширение своего производства. Это, в свою очередь, приведет к созданию 50 новых рабочих мест в подмосковных Луховицах», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания «Альбрехта» является одним из лидером на российском рынке по производству инструмента для бурильных установок. Комплектующие подходят к оборудованию, выпускаемому большинством мировых брендов. Значимая часть деятельности компании — выпуск бентонита собственной марки.

Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.