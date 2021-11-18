Компания «Барилла» вошла в ОЭЗ «Ступино»

На днях итальянская компания «Барилла» с согласия министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области получила статус резидента в подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Предприятие сейчас строит мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы.

Глава ведомства Екатерина Зиновьева сообщила, что инвестпроект рассчитан на вложение более четырех миллиардов рублей.

«Выпускаемая продукция послужит дополнительным сырьем для развития производственной деятельности группы „Барилла“ по выпуску макаронных изделий в Подмосковье. На новом предприятии компании в Ступино будет создано порядка 40 рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Итальянская компания планирует закупать пшеницу твердых сортов у российских поставщиков. Продукция будет строго соответствовать принятым в «Барилле» нормам и стандартам качества.

В Солнечногорске уже работает завод этой итальянской компании, который выпускает макаронные изделия и сэндвичный хлеб. По мнению главы подмосковного Мининвеста, предприятие в Ступино повысит локализацию производственных мощностей «Бариллы». В целом это увеличит эффективность работы группы в России.

Общий вклад инвестиций «Бариллы» в экономику региона превысит 10 миллиардов рублей.

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