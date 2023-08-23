Подмосковье 23 августа 2023, 11:45 Компания «Автодор» завершит в сентябре большую часть подготовки трасс к зиме Госкомпания «Автодор»

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Компания «Автодор» начала подготовку трасс и техники к осенне-зимнему периоду. Руководство проинспектировало производственные базы на М-11 «Нева». Отмечается, что около 50% работы завершат уже к сентябрю.

Представители «Автодора» проверили технику для предотвращения ДТП в местах проведения ремонтных работ, а также проверили работы по заготовки противогололедных материалов к осенне-зимнему периоду.

На примере М-11 «Нева» инспекторы обсудили важность качественного содержания федеральных скоростных трасс для обеспечения безопасности движения. Они также посетили центральный пункт управления трассой М-11 «Нева», где проводят круглосуточный мониторинг дорожной обстановки. При ДТП на место аварии сразу же отправляют аварийных комиссаров, которые постоянно дежурят на всех платных участках «Автодора». Самостоятельно их можно вызвать по единому номеру *2323.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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