Подмосковье 24 июля 2023, 20:17 Компания «Аэроэкспресс» проведет экскурсию в депо Подмосковья в преддверии Дня железнодорожника Аэроэкспресс

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В преддверии Дня железнодорожника компания «Аэроэкспресс» проведет экскурсию в депо. Принять участие в ней могут любители поездов старше 18 лет, сообщили в Минтрансе Московской области.

«В ходе экскурсии покажут поезда, расскажут, как они обслуживаются, и какие специалисты этим занимаются. А ещё покажут кабину двухэтажного поезда, раскроют пару железнодорожных секретов», — уточнили в ведомстве.

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Мероприятие пройдет 31 июля в 15:00. Для записи необходимо заполнить форму. Количество мест ограничено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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