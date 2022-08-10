facebook_pixel
    10 августа 2022, 11:54

    Компании трамвайных перевозок получили льготу на аренду земли в Подмосковье

    Мария Мурашова

    Мособлдума установила льготы на аренду земли для организаций, осуществляющих перевозки трамваями. Ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости.

    Компании трамвайных перевозок получили льготу на аренду земли в Подмосковье

    На 29-м заседании депутаты приняли закон, который нацелен на поддержку рельсового транспорта.

    «Трамвай есть сейчас в Коломенском городском округе. Данный вид транспорта переживает непростые времена, в том числе из-за ситуации с пандемией, поддержка ему необходима», — рассказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

    Для организаций, осуществляющих регулярные перевозки трамваями, будут установлены льготные условия аренды земли без торгов. Ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости арендуемых участков. При этом размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога в отношении таких земельных участков.