Компании трамвайных перевозок получили льготу на аренду земли в Подмосковье

Мособлдума установила льготы на аренду земли для организаций, осуществляющих перевозки трамваями. Ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости.

На 29-м заседании депутаты приняли закон, который нацелен на поддержку рельсового транспорта.

«Трамвай есть сейчас в Коломенском городском округе. Данный вид транспорта переживает непростые времена, в том числе из-за ситуации с пандемией, поддержка ему необходима», — рассказал исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

Для организаций, осуществляющих регулярные перевозки трамваями, будут установлены льготные условия аренды земли без торгов. Ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости арендуемых участков. При этом размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога в отношении таких земельных участков.