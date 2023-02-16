Подмосковье 16 февраля 2023, 14:53 Компании Подмосковья заключили экспортные контракты с Белоруссией на 15 миллионов долларов за год

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Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья в 2022 году заключили с Белоруссией экспортные контракты на общую сумму 15,2 миллиона долларов США. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«При поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области наши компании заключили с белорусскими партнерами 55 контрактов», — отметила Зиновьева.

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За год предприниматели из Подмосковья участвовали в международных выставках, проходивших в Белоруссии. Это были экспозиции «Вода и тепло — 2022» и «Белагро-2022». Только на этих двух мероприятиях подписали соглашения на общую сумму 1,3 миллиона долларов.

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В 2023 году при поддержке фонда подмосковные компании также выступят на международных форумах в Белоруссии. Это будут «Белагро-2023» и «Профсварка-2023».

В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил белорусским компаниям 66 индустриальных парков для размещения бизнеса и пять особых экономических зон с выгодным налоговым режимом. Каждому инвестору будет выделен персональный менеджер для сопровождения проекта.