Подмосковье 27 февраля 2024, 10:23 Компании Подмосковья представили продукцию на международной строительной выставке в Узбекистане Фонд поддержки ВЭД МО

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Пять подмосковных компаний представили свою продукцию на международной выставке в Узбекистане «Строительство — UzBuild». На ней предприятия со всего мира поделятся опытом лучших достижений в области производства стройматериалов и оборудования.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, регион представили компании «Алюмет», «Профиль», «Теплосила», «Флоутэк» и «Промышленник-М». они стали участниками выставки при содействии Фонда поддержки ВЭД.

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Выствка UzBuild — единственная строительная и интерьерная выставка в стране, которая имеет статус одобренного Всемирной ассоциацией выставочной индустрии события.

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