Подмосковье 27 июля 2023, 11:32 Компании Подмосковья получили почти 80 млрд рублей кредитов благодаря поддержке гарантийного фонда Unsplash

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С 2009 года Гарантийный фонд Подмосковья выдал бизнесу около 2,9 тысячи поручительств, благодаря которым предприниматели смогли получить банковские кредиты. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«К 1 июля компании Подмосковья получили от фонда 2891 поручительство на общую сумму 24,6 миллиарда рублей. Благодаря этой поддержке они смогли привлечь кредиты на сумму 77,1 миллиарда рублей», — отметила Зиновьева.

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Только за последние полгода гарантиями фонда воспользовались почти 600 субъектов малого и среднего предпринимательства. Ими было получено около 700 поручительств на шесть миллиардов рублей, а сумма привлеченных кредитов превысила 13,3 миллиарда рублей.

Подробнее о поддержке Московского областного гарантийного фонда можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он отметил необходимость расширить меры, которые упрощают жизнь предпринимателям.

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