Компании Подмосковья получили гранты на сумму свыше 30 миллионов рублей в июле

Производители Московской области получили гранты на субсидирование процентной ставки по кредитам. Этой мерой поддержки уже воспользовались 14 компаний.

Распределение грантов в рамках новой программы поддержки бизнеса осуществляется на конкурсной основе в три этапа. После подведения итогов первого, 14 предприятий Подмосковья получили гранты на общую сумму свыше 30 миллионов. Средства предоставил Фонд развития промышленности Московской области.

Как сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, программа поддержки доступна компаниям, зарегистрированным и работающим в Московской области не менее двух лет. Деньгами предприниматели могут воспользоваться при оформлении новых кредитов, а также в случае получения очередного транша в рамках уже полученной кредитной линии, открытой после 20 апреля этого года.

Сумма кредита, на который можно получить грант, должна быть не менее десяти миллионов рублей. Максимальный размер субсидии составляет до 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия.

«Такая поддержка важна и актуальна для нас, поскольку мы часто пользуемся заемными кредитными средствами в банках. 4 июля мы подали заявку, подписали соглашение о получении гранта и уже получили его в полном размере. Денежные средства мы используем для оплаты счета на сырье и другие материалы», — прокомментировал финансовый директор ООО «РТП» Дмитрий Гаврилов.

Второй этап приема заявок на гранты стартует в сентябре. Подать заявку на участие предпринимателям необходимо в электронном виде на сайте подмосковного ФРП.