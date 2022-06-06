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    06 июня 2022, 11:29

    Более 300 компаний из Подмосковья получили поддержку в экспорте с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще 316 компаний Подмосковья получили поддержку в сфере экспорта с начала года. Это малый и средний бизнес.

    Более 300 компаний из Подмосковья получили поддержку в экспорте с начала года | Изображение 1

    Предприниматели обратились за услугами областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что фонд помог предприятиям заключить экспортные контракты более чем на 10 миллионов долларов с января.

    Также фонд организовал для 140 компаний участие в 20 международных выставках

    Екатерина Зиновьева.

    Также специалисты фонда провели 10 обучающих семинаров, где рассказали о развитии экспортного потенциала. Участие в них приняло не менее 320 компаний Московской области.

    Предприниматели из региона смогут уточнить все особенности получения экспортной поддержки на сайте exportmo.ru.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сегодня в регионе 117 проектов по импортозамещению.