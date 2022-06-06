Более 300 компаний из Подмосковья получили поддержку в экспорте с начала года

Еще 316 компаний Подмосковья получили поддержку в сфере экспорта с начала года. Это малый и средний бизнес.

Предприниматели обратились за услугами областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что фонд помог предприятиям заключить экспортные контракты более чем на 10 миллионов долларов с января.

Также фонд организовал для 140 компаний участие в 20 международных выставках Екатерина Зиновьева.

Также специалисты фонда провели 10 обучающих семинаров, где рассказали о развитии экспортного потенциала. Участие в них приняло не менее 320 компаний Московской области.

Предприниматели из региона смогут уточнить все особенности получения экспортной поддержки на сайте exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сегодня в регионе 117 проектов по импортозамещению.