Подмосковье 10 июля 2023, 13:58 Компании Подмосковья получили более 20 миллиардов рублей от ФРП России с начала года Unsplash

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Федеральный фонд развития промышленности профинансировал семь инвестиционных проектов из Подмосковья с начала года. Компании получили льготные кредиты на сумму 20,8 миллиарда рублей.

«Федеральных займов подмосковные компании получили почти на 21 миллиард рублей с начала года. С учетом займов, выданных региональным ФРП, сумма увеличивается еще на 395 миллионов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Так, при поддержке ФРП России компания «Инноформула» запустила импортозамещающее производство специальных труб из хлорированного поливинилхлорида в Ступине. Общий объем инвестиций составил 164 миллиона рублей, 50 из которых инвестор получил в виде льготного займа от Фонда.

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области. Этот сервис облегчил основные процессы для предпринимателей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.