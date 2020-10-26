Еще 7 компаний Подмосковья получат льготы благодаря включению в реестр инвестиционных проектов

Семь компаний Подмосковья включили в региональный реестр инвестиционных проектов за этот год. Последней из них на сегодняшний день стала «ВДМ Терминал». Она производит битуминозные смеси.

Компания планирует построить свой завод в Волоколамске. Здесь она рассчитывает выпускать битумный гранулят с полимерными битумами высокого качества. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что с 2018 года в реестр включили уже более 14 проектов компаний из Подмосковья. Тогда эта программа только начала работать. Фирмам одобрили льготные ставки по налогам на прибыль и имущество.

Такое сотрудничество между подмосковными предприятиями и Мининвестом Московской области оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие региона и его инвестиционную привлекательность Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проект, запланированный компанией, вложат 600 миллионов рублей. В настоящее время «ВДМ Терминал» закупает оборудование и проводит строительно-монтажные работы.

Подробности о поддержке инвестиционных проектов Московской области можно узнать по номеру горячей линии 0150.

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