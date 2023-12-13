Подмосковье 13 декабря 2023, 21:08 Компании по измерению шума пригласили к сотрудничеству на сайте госуслуг Подмосковья мособлархитектура

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Аккредитованные организации, занимающиеся измерением уровня шума на приаэродромной территории и санитарно-защитной зоне, пригласили к сотрудничеству на подмосковном портале госуслуг. Об этом сообщила Мособлархитектура.

Перед строительством или реконструкцией некоторых объектов следует получить санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Московской области. Например, подобный документ нужен для многоквартирных домов, социальных объектов, торговых центров и других. Перед оформлением заключения следует провести измерения уровня шума.

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Сейчас на портале госуслуг можно получить такие услуги, как выдача экспертного заключения к протоколам измерений уровней шума и выдача санитарно-эпидемиологического заключения.

«Услуга по измерению уровня шума позволит завершить перевод всего процесса строительства, реконструкции и размещения объектов в границах зон аэродромов в электронный вид», — уточнили в ведомстве.

На портале заказчики смогут подавать заявки на оказания перечисленных ранее услуг. Работу с ними будут проводить с использованием одной из информационных систем Московской области. Направить обращение о заинтересованности можно по почте: mosoblarh@mosreg.ru.

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