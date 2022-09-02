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02 сентября 2022, 19:52

Компании из Подольска пригрозили штрафом 16 млн рублей за загрязнение водоохранной зоны реки

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Компании из Подольска, владеющей заводом по производству асфальта, грозит штраф порядка 16 миллионов рублей за загрязнение водоохранной зоны. Об этом сообщило Минэкологии Подмосковья.

«Установлено, что компания является собственником земельного участка и еще один арендует. Между ними находится еще один участок земель неразграниченной собственности. На этих землях для удобства проезда к одному из участков была заключена в коллектор река Городянка, приток Пахры. Здесь же, в водоохранной зоне, с помощью строительных отходов была спланирована площадка для хранения песка и щебня для производства асфальта», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Министр добавил, что разрешения на пользование водным объектом у компании не было.

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В Минэкологии уточнили, что специалисты аккредитованной лаборатории произвели анализ проб отходов и установили, что нарушитель использовал техногенный грунт и разнообразные строительные отходы. Размещение размываемых грунтов угрожает загрязнением Городянки и нарушает Водный кодекс РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 лесопарков Подмосковья.

Подольск

Минэкологии Подмосковья

Экология

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