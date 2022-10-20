Две компании Подмосковья заплатят штраф в 300 тысяч рублей за нарушения перевозки мусора | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 11:37 Две компании Подмосковья заплатят штраф в 300 тысяч рублей за нарушения перевозки мусора

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Две компании из Подмосковья оштрафуют за нарушения правил перевозки строительных отходов. Они попытались обжаловать решение в суде, однако ведомство осталось на стороне Минэкологии региона.

«За это на нарушителей наложен административный штраф на общую сумму 300 тысяч рублей», — сообщил Тихон Фирсов.

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Как пояснил глава министерства Тихон Фирсов, мусоровывозящая компания «ЭКО Лайт» перевозила мусор без электронного талона. В суде она сослалась на то, что съемка с камер видеонаблюдения не доказывает то, что перевозились именно строительные отходы.

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В Мытищах нарушение обнаружили у строительной организации «Генеральный подрядчик-МО» — у нее не было разрешения на транспортировку мусора. Они утверждали, что связи между началом работ и необходимостью получения разрешения нет.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.