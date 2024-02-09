Подмосковье 09 февраля 2024, 16:26 Компании из Химок представили уникальную продукцию на выставке «Продэкспо» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Восемь предприятий из городского округа Химки приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2024». Компании представили свою уникальную продукцию, включая грибную икру, ягодные соусы, шоколадные изделия и другие деликатесы.

Одно из предприятий специализируется на производстве продукции из лесных даров, придерживаясь традиционных русских рецептов. Основатель компании, Олег Федоров, занимается этим уже более 10 лет.

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Ежегодно предприятие участвует в международных выставках и гастрономических фестивалях, таких как «Золотая осень», «Уникальная Россия», «Сыр.Пир.Мир.» и «Вкусы России». В 2022 году разносолы этой компании были отмечены на фестивале славянского искусства «Русское поле».

«Подмосковное производство „ГрибникОФ“ представила натуральную продукцию, созданную на основе настоящих даров леса. Предприятие работает напрямую с заготовителями и использует сырье только нового урожая», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На выставке также была представлена продукция Торгового дома шоколада, включая различные виды кондитерских изделий, в том числе диетические, детские и безглютеновые сладости.

Продукция из Химок экспортируется в различные страны, такие как Белоруссия, Казахстан, Монголия, Таджикистан и другие.

Кроме того, на выставке присутствовали еще шесть предприятий из Химок, специализирующихся на уникальной авторской продукции, такой как снеки, хлебцы, консервированные деликатесы и сладости.

«Продэкспо» является крупнейшей международной выставкой продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На мероприятии представлены продукты со всего мира, от базовых до изысканных деликатесов, а также различные виды специализированного питания. Выставка ежегодно представляет до 14% новинок и предоставляет возможность для заключения договоров с оптовыми и розничными торговыми сетями, а также предприятиями общепита.

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