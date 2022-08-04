Компании из Богородского округа получат льготные займы на проекты импортозамещения

Инвесторы из Богородского округа займутся импортозамещением пластиковых изделий и кабеля. Им уже одобрены льготные займы на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.

«Компании „М-пластика“ будет предоставлено 260 миллионов рублей Фондом развития промышленности РФ на приобретение пресс-форм для выпуска новых изделий из пластика. За счет увеличения производственных мощностей здесь появится более 60 новых рабочих мест. Компания „Завод Москабель“ получит свыше 260 миллионов рублей на запуск производства новых видов кабелей. Общий бюджет проекта составит более 530 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано около 100 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Обе компании находятся в Богородском округе и работают в сфере импортозамещения. «М-пластика» начнет выпускать изделия для кухни, ванной и сада под собственным брендом IDEA. Продукция компании позволит заместить часть импорта после ухода европейских брендов, доля которого в прошлом году составляла 18%. Товары будут изготавливаться из отечественных полимеров, а мощность производства составит 9,6 миллиона штук в год.

Проект компании «Завод Москабель» предполагает запуск производства геофизических и нагревательных кабелей для нефтяных скважин, судовых кабелей, кабелей связи и управления. На сегодняшний день порядка 26% этой продукции импортируется. Новый завод в том числе позволит полностью заместить иностранные кабели, используемые в судостроении.

Когда оба объекта заработают в Подмосковье, зависимость потребителей от зарубежных поставок снизится. В регионе реализуются и другие инвестпроекты — с начала этого года ФРП одобрил займы почти на пять миллиардов рублей для 17 компаний Московской области. В 2024 году в Зарайске заработает семеноводческий комплекс, в Чехове наладят выпуск упаковки, а в Реутове откроются сразу пять новых производств.