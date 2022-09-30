Компании и предприниматели из Химок запустили акцию поддержки мобилизованных жителей округа | 360°

Все новости

Мир

30 сентября 2022, 22:00

Президент России призвал Украину к переговорам. Речь Путина глазами иностранных СМИ

Происшествия

30 сентября 2022, 21:59

ВСУ уличили в чрезмерной жестокости при обстреле автоколонны в Запорожье

Реклама

Эксклюзив

30 сентября 2022, 21:41

Речь Путина задала вектор исторического развития

Важное

30 сентября 2022, 21:38

Пушилин раскзал о выдерживающих натиск подразделениях под Красным Лиманом

Мир

30 сентября 2022, 21:26

Меркель отказала Европе в будущем без диалога с Россией. Но власти Германии к ней не прислушаются

Важное

30 сентября 2022, 21:19

Правила предоставления отсрочки сотрудникам ОПК утвердили

Мир

30 сентября 2022, 21:17

США приступили к разработке плана на случай использования Россией ядерного оружия

Спецоперация

30 сентября 2022, 21:08

Медведев назвал заявку Украины на вступление в НАТО просьбой ускорить начало третьей мировой войны

Подмосковье

30 сентября 2022, 21:07

Компании и предприниматели из Химок запустили акцию поддержки мобилизованных жителей округа

Подмосковье

30 сентября 2022, 21:07

Компании и предприниматели из Химок запустили акцию поддержки мобилизованных жителей округа

Читать 360tv в

Каждый день к химкинскому военкомату приходят десятки мужчин, которые отправляются в военные части для подготовки к участию в специальной военной операции. Это не только те, кто получил повестку, но и добровольцы. Бойцов провожают аплодисментами.

Реклама

«Это настоящие герои, которые знают, что такое честь и долг, любовь к родной земле и защита тех, кто нуждается в помощи. Они — доблестные защитники Родины, которыми мы все гордимся», — сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Администрация Химок оборудовала теплую мобильную зону отдыха у военкомата, чтобы ребята могли отдохнуть и подкрепиться перед отправкой в учебные центры.

Также химкинские компании и предприниматели организовали акцию поддержки мобилизованных жителей округа. АО «Аэромар» предоставила 1000 армейских сухпайков, еще более 400 продуктовых наборов и бутилированную воду предоставили депутаты муниципального Совета Глеб Демченко и Артур Каримов.

Призывают отслуживших ранее стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков-водителей. При этом, отметил глава Химок, в округе — большое число добровольцев.

«В день, когда президент России объявил о частичной мобилизации, я сам приехал в военкомат, оставил номер своего телефона. 28 сентября мне перезвонили. Если я могу быть полезен, то поеду, бегать не собираюсь», — рассказал химчанин Иммануил И.

«У меня есть семья: жена и дочка. Служил в армии, имею опыт. Настрой боевой, уверен, все будет хорошо! Наша задача продемонстрировать мощь и количество людей, готовых защищать свою Родину. Для себя взял предметы личной гигиены, белье и сухой паек на пару дней», — поделился Максим К.

Поддержка мобилизованным жителям оказывается на всех уровнях. Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Московская область предоставит военным необходимую экипировку.

Химки

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама