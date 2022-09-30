Компании и предприниматели из Химок запустили акцию поддержки мобилизованных жителей округа | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 21:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Компании и предприниматели из Химок запустили акцию поддержки мобилизованных жителей округа

Читать 360tv в

Каждый день к химкинскому военкомату приходят десятки мужчин, которые отправляются в военные части для подготовки к участию в специальной военной операции. Это не только те, кто получил повестку, но и добровольцы. Бойцов провожают аплодисментами.

Реклама

«Это настоящие герои, которые знают, что такое честь и долг, любовь к родной земле и защита тех, кто нуждается в помощи. Они — доблестные защитники Родины, которыми мы все гордимся», — сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Администрация Химок оборудовала теплую мобильную зону отдыха у военкомата, чтобы ребята могли отдохнуть и подкрепиться перед отправкой в учебные центры.

Также химкинские компании и предприниматели организовали акцию поддержки мобилизованных жителей округа. АО «Аэромар» предоставила 1000 армейских сухпайков, еще более 400 продуктовых наборов и бутилированную воду предоставили депутаты муниципального Совета Глеб Демченко и Артур Каримов.

Призывают отслуживших ранее стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков-водителей. При этом, отметил глава Химок, в округе — большое число добровольцев.

«В день, когда президент России объявил о частичной мобилизации, я сам приехал в военкомат, оставил номер своего телефона. 28 сентября мне перезвонили. Если я могу быть полезен, то поеду, бегать не собираюсь», — рассказал химчанин Иммануил И.

«У меня есть семья: жена и дочка. Служил в армии, имею опыт. Настрой боевой, уверен, все будет хорошо! Наша задача продемонстрировать мощь и количество людей, готовых защищать свою Родину. Для себя взял предметы личной гигиены, белье и сухой паек на пару дней», — поделился Максим К.

Поддержка мобилизованным жителям оказывается на всех уровнях. Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Московская область предоставит военным необходимую экипировку.

0 0 0 0 0 0