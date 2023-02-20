Подмосковье 20 февраля 2023, 14:19 Комнаты отдыха для детей открыли в 80 поликлиниках Подмосковья

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«Добрая комната» открылась в поликлинике в Реутове. В ней дети могут порисовать, посмотреть мультфильмы, почитать и поиграть в ожидании визита к врачу. Их уже открыли в 80 медучреждениях Подмосковья.

«Добрая комната» — это партийный проект «Единой России». Комнаты украшают яркими рисунками на стенах, обустраивают места для отдыха и игр. Как рассказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, в будущем там будут проводить праздничные мероприятия.

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«Мы будем стараться с администрацией поликлиники здесь проводить различные мероприятия, например новогодние. И стараться обновлять детские книжки и игры. Чтобы дети смогли пообщаться здесь с друзьями и провести в ожидании приема время максимально интересно», — сказал он.

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Желающие также могут оставить в «Добрых комнатах» подарки для маленьких пациентов. Для этого там установлены специальные коробки.

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