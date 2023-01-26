Подмосковье 26 января 2023, 11:50 Коммунальщиков Подмосковья пригласили на курсы повышения квалификации кафедры МинЖКХ

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Базовая кафедра Министерства ЖКХ Подмосковья открыла набор на курсы повышения квалификации по направлению «Практика внедрения теории решения изобретательских задач в развитии коммунальной инфраструктуры». Обучение начнется 17 февраля.

Программа даст возможность коммунальщикам усовершенствовать свои навыки решения стратегических и операционных задач. Лектором курса станет руководитель департамента «ТРИЗ» в строительстве и промышленности ГК «Акселлерейшен» Сергей Фаер.

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Студенты узнают о том, как пользоваться инструментами поиска и формулирования задач, научатся использовать их в работе, трудиться в команде и использовать алгоритмичный подход.

Для записи на программу необходимо пройти регистрацию.

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