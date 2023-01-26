26 января 2023, 11:50
Коммунальщиков Подмосковья пригласили на курсы повышения квалификации кафедры МинЖКХ
Базовая кафедра Министерства ЖКХ Подмосковья открыла набор на курсы повышения квалификации по направлению «Практика внедрения теории решения изобретательских задач в развитии коммунальной инфраструктуры». Обучение начнется 17 февраля.
Программа даст возможность коммунальщикам усовершенствовать свои навыки решения стратегических и операционных задач. Лектором курса станет руководитель департамента «ТРИЗ» в строительстве и промышленности ГК «Акселлерейшен» Сергей Фаер.
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Студенты узнают о том, как пользоваться инструментами поиска и формулирования задач, научатся использовать их в работе, трудиться в команде и использовать алгоритмичный подход.
Для записи на программу необходимо пройти регистрацию.
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ЖКХ
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