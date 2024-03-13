Подмосковье 13 марта 2024, 18:05 Коммунальщиков из Балашихи наградили за устранение аварии на котельной в Климовске Пресс-служба Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретился с работниками «Балашихинских коммунальных систем», которые помогали вернуть тепло в дома Климовска. Чрезвычайная ситуация произошла в январе, тогда без отопления остались 176 МКД.

«Вы очень добросовестно выполнили задачи, помогли устранить большое количество аварий, неполадок. Слова благодарности вам за ваш труд. Ситуации бывают разные, но в жилищно-коммунальном хозяйстве они всегда требуют оперативных реакций», — сказал Игорь Брынцалов.

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После ситуации в Климовске в Подмосковье началась масштабная модернизация сферы ЖКХ. Президент поручил добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей. Вопрос находится на особом контроле у губернатора.

Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы

Брынцалов вручил награды специалистам. Среди них — руководитель ремонтно-эксплуатационной службы Сергей Оводов. Он давно работает в сфере ЖКХ, а в январе активно помогал вернуть тепло в дома Климовска.

«Со своей бригадой мы устраняли протечки, аварии, переваривали и меняли краны, радиаторы отопления, трубы. Главным для нас было оперативно помочь жителям», — сказал специалист.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с управдомами модернизацию котельных и теплосетей в Королеве. Президент поручил запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ, и в Подмосковье эту работу также усиливают.

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