Коммунальщики Подмосковья вывезли более 20 тысяч кубометров снега за неделю

Начало зимы в московском регионе выдалось снежным. Особенно усиленно коммунальные службы Подмосковья работали на прошлой неделе. За семь дней они вывезли более 20 тысяч кубических метров снега, рассказала «360» руководитель Главного управления по надзору за содержанием территорий региона Светлана Аипова.

«В первую очередь проводим очистку выходов из подъездов, тротуаров вдоль домов, чтобы обеспечить комфорт пешеходов», — сказала она.

Также на повестке дня — очистка парковок, проездов и детских площадок. По ее словам, в выходные работали более 14,5 тысячи дворников и 1,2 тысячи машин.

Сегодня вышли в усиление, чтобы убрать последствия снегопада, который прошел в выходные Светлана Аипова.

Она отметила, что запасы противогололедных материалов готовили с осени. Сейчас около 50% до сих пор на складах. При необходимости могут быть дополнительные закупки.

«Очень хотелось бы попросить жителей Подмосковья реагировать на обращения управляющих компаний с просьбой убрать автомобили», — подчеркнула Аипова.

В таком случае уборка снега будет гораздо более качественной и своевременной, заключила она.