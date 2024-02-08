08 февраля 2024, 18:12
Коммунальщики выполнили свыше 70 заявок по уборке плесени в подъездах в Подмосковье с начала года
С начала года жители Подмосковья подали более 150 заявок на устранение плесени в подъездах. Из них 72 уже выполнили.
Как рассказали в ГУСТ, оставшиеся заявки устранят в ближайшее время.
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Большинство обращений поступило из Подольска, Богородского, Чехова и Химок.
Сообщить о плесени в подъездах жители могут на портал Единой диспетчерской службы. Управляющие компании возьмут заявку в работе в течение суток.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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