Подмосковье 10 января 2024, 11:21 Коммунальщики возобновили подачу горячей воды в ЖК «Афродита» в Мытищах Unsplash

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Подача горячей воды возобновлена в жилом комплексе «Афродита» в Мытищах. Давление в сети упало из-за протечки на участке.

Жители жилого комплекса начали жаловаться на отсутствие горячей воды в семь часов утра. Специалисты обнаружили протечку на теплотрассе. После чего провели работы по восстановлению давления и ликвидации протечки.

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Сейчас котлы запущены в полном объеме. Работники управляющей компании проводят поквартирный обход, чтобы убедиться в решении проблемы.

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