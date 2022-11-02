Коммунальщики возместят 18-миллионный ущерб от загрязнения реки Ведомки | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 20:38 Коммунальщики возместят 18-миллионный ущерб от загрязнения реки Ведомки

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Суд высшей инстанции обязал коммунальщиков возместить 18-миллионный ущерб от загрязнения реки Ведомки в Можайском городском округе. Арбитражный суд Московского округа отказал АО «Финансово-проектная лизинговая компания» в обжаловании решения суда предыдущей инстанции о возмещении ущерба.

Решению Арбитражного суда Московского округа предшествовали три судебных заседания с детальным разбором всех обстоятельств дела.

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«Еще в 2020 году компания была уличена в сбросе недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений в Можайске. За это коммунальщики были привлечены к административной ответственности, и Можайский городской суд обязал компанию довести качество очистки до нормативных показателей. Параллельно был рассчитан ущерб, нанесенный реке, который превысил 18 миллионов рублей, эту сумму нарушители возмещать отказались. После этого началась длительная судебная тяжба, а компания продолжала допускать нарушения. Последнее предостережение было объявлено ей в мае нынешнего года», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Арбитражный суд первой инстанции ранее отказал Минэкологии в удовлетворении исковых требований. Но затем Арбитражный суд отменил предыдущее решение, обязав компанию возместить ущерб. Обращение коммунальщиков в суд вышестоящей инстанции успеха не имело, им придется возместить ущерб.