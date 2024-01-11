Подмосковье 11 января 2024, 12:44 Коммунальщики восстановили водоснабжение в 35 жилых домах в Истре пресс-служба администрации городского округа Истра

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Подачу воды в 35 жилых домах полностью восстановили после аварии в Истре. Сотрудники коммунальных служб смонтировали новый глубинный насос на водозаборном узле в микрорайоне Истра-1.

На водозаборном узле произошла авария — из строя вышел глубинный насос, из-за чего 35 многоквартирных домов остались без воды.

пресс-служба администрации городского округа Истра

Больше суток коммунальные службы вели работы по замене вышедшего из строя насоса на водозаборном узле, принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации. Несмотря на то, что к устранению аварии приступили в день поломки, работы затянулись.

После замены новый насос проработал всего 20 минут, после чего также вышел из строя, поэтому пришлось проводить процедуру замены оборудования дважды. Все это повлияло на сроки решения вопроса.

На время отсутствия водоснабжения муниципалитет организовал для жителей подвоз технической и питьевой воды. На территории микрорайона работала автоцистерна МЧС, а питьевую воду разносили сотрудники администрации городского округа Истра и депутаты муниципального совета.

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