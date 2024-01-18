Подмосковье 18 января 2024, 08:48 Коммунальщики восстановили отопление на улице 8 Марта в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Аварийная бригада «Мосэнерго» ликвидировала прорыв магистрального трубопровода вблизи дома № 2 на улице 8 Марта. Глава округа Дмитрий Волошин проверил температурные параметры в квартирах жильцов.

Ранее на улице 8 Марта произошло два прорыва на теплосети. После прорыва руководитель муниципалитета проверил температуру батарей и горячей воды в доме № 2. Эти параметры оказались заниженными.

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«Специалисты теплоснабжающей компании оперативно провели раскопки и устранили утечки. Сейчас в дома жителей теплоноситель подается по нормативу. В этом лично убедился в ходе обхода», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Коммунальные службы взяли ситуацию под контроль и восстановили центральное отопление. Работы по горячему водоснабжению в доме завершат до 22:00.

«Как обещали, так все и выполнили. Вчера сказали, что сегодня-завтра будет отопление. Все есть», — поделилась химчанка Ксения Афонина.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Также Дмитрий Волошин проверил отопление и горячее водоснабжение в доме № 10 на улице Мельникова. Там произошла утечка на трубопроводе. Бригада «Мосэнерго» уже приступила к ремонту. Работы планируют завершить 18 января.

Сегодня в Химках работают 10 аварийных бригад. Они занимаются восстановлением отопления и горячего водоснабжения на улицах Строителей, Ленинградской, 8 Марта, Пожарского, Чкалова, Первомайской, Мельникова, Планерной, на Ленинградском шоссе и в Банном переулке.

Сообщить о проблеме с теплоснабжением в Химках можно по номеру единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

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