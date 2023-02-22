Подмосковье 22 февраля 2023, 10:03 Коммунальщики Воскресенска приведут в порядок лифты в микрорайоне Новлянском по просьбам жителей

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Временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин встретился с жителями микрорайона Новлянского. Он поручил представителям управляющей компании привести в порядок лифты и обеспечить регулярную уборку снега на детской игровой площадке.

Алексей Малкин проверил, как содержится дом № 23 на улице Кагана и дом № 11 на улице Западной, а также расположенная недалеко от них контейнерная площадка.

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«Неудовлетворительно оценил состояние контейнерной площадки. На ее поверхностях есть вандальные надписи, не полная укомплектованность контейнерами для сбора мусора. Поручил ответственным службам исправить все недочеты», — рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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В целом Алексей Валерьевич отметил, что инфраструктура микрорайона планомерно развивается. Так, в прошлом году у дома № 23 на улице Кагана заасфальтировали дворовую территорию. Также благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в домах этой части города отремонтировали 15 подъездов.

Всего в округе в 2022 году было выполнено комплексное благоустройство на 10 дворовых территориях и проведен ремонт в 146 подъездах многоквартирных домов. В планах на этот год предусмотрено комплексное благоустройство 17 дворовых территорий, установка пяти новых игровых комплексов для детей, а также капитальный ремонт в 51 многоквартирном доме и ремонт 150 подъездов.

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