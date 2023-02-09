Подмосковье 09 февраля 2023, 12:19 Коммунальщики Волоколамска проверили более 1,2 тысячи подъездов в январе

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С начала года управляющие компании Волоколамска выполнили 1249 заданий из мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Коммунальщики осмотрели техническое состояние подъездов. Специалисты Госжилинспекции Московской области подтвердили, что организации выполнили месячный план на 100%.

Каждая парадная осматривалась по девяти критериям. Сотрудники УК проверили все выступающие конструкции, такие как балконы, козырьки, эркеры и карнизы, а также входные группы вместе с козырьками, перилами, пандусами и ступенями. Специалисты обратили внимание и на выходы в подвалы, на чердаки и кровли, состояние стен, потолков, дверей и освещения.

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Жилищные инспекторы проверили работу управляющих компаний через информационную систему «Мобильная диспетчерская платформа». Всего о выполнении плана отчитались 28 округов.

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«Этот январь подарил управляющим компаниям возможность не тратить силы на борьбу со снежными завалами и сосульками, а сосредоточиться на профилактике нарушений в содержании общего имущества», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тема содержания и благоустройства дворов и подъездов в Подмосковье важна и актуальна. По его словам, от нее во многом зависит настроение людей.

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