Коммунальщики в Ступине показали высокую готовность к зимнему сезону | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 09:56 Поделиться Telegram

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Viber Коммунальщики в Ступине показали высокую готовность к зимнему сезону

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Второй этап инспекций на предмет готовности к зимнему сезону начался третьего октября и будет длиться до 7 числа месяца. Команда ГУСТ будет инспектировать базы коммунальных предприятий, проверит как выполнялась работа над ошибками, которые были выявлены во время первого этапа проверок. Кроме того, будет проводиться точечная проверка дворовых и общественных территорий на качество содержания.

«ГУСТ проверяет готовность к работе по специальному „Зимнему акту“. Наша задача, чтобы коммунальные предприятия были готовы к холодам, обильным снегопадам на 100%. Имея нужное количество инвентаря, средств малой механизации, уборочной техники и запчастей для нее, ПГМ, маршрутов движения транспорта и необходимое количество специалистов для уборки территорий: зимний сезон пройдет с комфортом и для коммунальных предприятий и, конечно, для жителей региона. Именно с такой, предупреждающей целью, команда ГУСТ проводит инспекции», — рассказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Зимняя инспекция проведена накануне и в Ступине. Там инспекторы посетили базу МБУ «Благоустройство» и проверили наличие необходимых компонентов зимнего благополучия. В итоге выяснилось, что Ступино показало высокую готовность к зимнему сезону. Оказалось только несколько замечаний. Нужно было произвести закупку инвентаря и расходных материалов до 100% и исправить некоторые другие недочеты. По остальным параметрам замечаний не было вообще. Но инспекторы ГУСТ будут на протяжении недели проводить еще одну проверку всех коммунальных предприятий Московской области.

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