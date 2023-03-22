Подмосковье 22 марта 2023, 10:34 Коммунальщики в Серпухове получили универсальную технику для круглогодичной уборки

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Работники коммунального хозяйства в Серпухове получили новую технику. Тракторы, погрузчик и две коммунально-дорожных машины на базе КамАЗа будут использовать для круглогодичной уборки территорий округа.

Новую технику закупили на средства регионального бюджета. Машины уже вышли на дороги округа. В весенне-летний сезон их задействуют в подметании мусора, мойке остановок и бордюров. Техническое состояние уборочной техники находится на контроле у главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко.

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«Большая необходимость в этой технике, потому что территория очень большая <…>. Мы ждем новых трактористов-машинистов в нашу команду, водителей КДМ (Комбинированные дорожные машины — прим. ред.) для выполнения всех поставленных задач», — рассказал директор «Комбината благоустройства» Дмитрий Козечко.

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Это не первое поступление техники. С начала года автопарк «Комбината благоустройства» пополнили 10 коммунально-уборочных машин.

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