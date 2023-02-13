Подмосковье 13 февраля 2023, 22:17 Коммунальщики в Лыткарине устранили 90% замечаний ГУСТ

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В Лыткарине коммунальные службы устранили замечания, выданные инспекторами ГУСТ в ходе выездной проверки, на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Замруководителя ГУСТ Александр Боровков проверил содержание территорий в Лыткарине в начале февраля, среди основных замечаний — вывоз снега и наледь. Повторная проверка была пройдена на 90%, рассказал Боровков. Он отметил, что большая часть дворов и прилегающих пешеходных зон очищены от наледи и снега, обработаны противогололедными материалами.

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«Оставшиеся работы, в частности, расчистка парковочных карманов по улице Спортивной, 2, 2а, 4,6,8 будут проведены ответственными организациями в течение нескольких дней, а инспекторский состав зафиксирует исполнение поручений», — добавил Александр Боровков.

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В ГУСТ напомнили, что уже сформирован график выездных мероприятий до конца февраля для всего руководящего состава ведомства.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что автовокзал в Лыткарине масштабно обновят к осени 2023 года.

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