Коммунальщики утеплили фасады домов в городском округе Истра

В городском округе Истра активно ремонтируют многоквартирные дома.

Два фасада дома уже полностью готовы, это дома теперь выглядят, как новостройки.

«По контракту трехгодичному 20-22 годов планируется выполнение ремонта еще трех фасадов на территории городского округа Истра. Был заключен дополнительный контракт с фондом капитального ремонта в которые вошли еще семь дополнительных фасадов. По трем уже ведутся работы. В остальных планируются также до конца года произвести работы», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

Председатель дома Виталий Колосков рассказал о том, в каком состоянии был его дом до ремонта.

«Дом практически разваливался, фасад был в удручающем состоянии. После капремонта утепление фасада и облицовке фасадной плитки дом стал выглядеть лучше, дом стал намного теплее. Меньше стало сырости», — поделился житель городского округа Истра.

Он добавил, что теперь в его доме плитка полностью заменена и полностью заменено освещение. А вместо лифтов 83 года выпуска установлены новые.

Узнать вошел ли ваш дом в программу можно на сайте фонда капитального ремонта.