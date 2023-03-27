Подмосковье 27 марта 2023, 13:44 Коммунальщики устранили более 250 подтоплений в Подмосковье за сутки АДМ ХИМКИ

Читать 360tv в

За воскресенье в Московской области устранили 261 подтопление. В ликвидации участвовали 1509 специалистов, а также 549 машин.

«В качестве методов борьбы с локальными наводнениями используются: очистка решетки ливне-стоковой канализации, использование ручного водоотвода на почву, а также механизированная откачка воды», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Всего за последние дни в Московской области ликвидировали 2910 подтоплений

В этом году ГУСТ составило список адресов, наиболее подверженных подтоплениям. В перечень вошли 2484 адреса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас подтопления возникают преимущественно в Луховицах, Озерах, Серпухове, однако все проблемные места оперативно отслеживают.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».