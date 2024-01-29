Подмосковье 29 января 2024, 17:12 Коммунальщики устранили 120 замечаний от управдомов в приложении «Проверки Подмосковья» за месяц ГУСТ МО

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Коммунальные службы устранили свыше 120 замечаний управдомов из приложения «Проверки Подмосковья» с начала января. Чаще всего жители сообщали о неубранном снеге и наледи.

Как рассказали в ГУСТ, председатели многоквартирных домов оставили свыше 120 жалоб с начала года. Из них 32 касались неубранного снега и наледи.

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В ведомстве добавили, что приложение «Проверки Подмосковья» недавно улучшили. Теперь с его помощью жители могут узнать о сроках устранения разных нарушений в содержании территорий.

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