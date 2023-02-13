Подмосковье 13 февраля 2023, 17:51 Коммунальщики усилили уборку снега в Серпухове

Читать 360tv в

Коммунальные службы в Серпухове продолжают работать в усиленном режиме после воскресного снегопада. Техника работает круглосуточно, сообщил мастер участка МБУ «Комбинат благоустройства» Андрей Дмитриев.

Реклама

Он уточнил, что всего за три часа работы только с одного участка было вывезено около 150 кубометров снега — это более шести самосвалов.

«Предстоит еще больше работы. В наши первостепенные задачи входит механизированная уборка снега с дорог и тротуаров и посыпка их песко-соляной смесью», — добавил мастер участка МБУ «Комбинат благоустройства» Андрей Дмитриев.

Коммунальщики завершают работы на улице Российской и вскоре приступят к расчистке Пионерской улицы.

По такому же принципу работают и другие бригады городского округа, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поручил взять под контроль ремонт теплосетей в Химках по концессии с «Газпромом».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».