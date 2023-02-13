13 февраля 2023, 17:51
Коммунальщики усилили уборку снега в Серпухове
Коммунальные службы в Серпухове продолжают работать в усиленном режиме после воскресного снегопада. Техника работает круглосуточно, сообщил мастер участка МБУ «Комбинат благоустройства» Андрей Дмитриев.
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Он уточнил, что всего за три часа работы только с одного участка было вывезено около 150 кубометров снега — это более шести самосвалов.
«Предстоит еще больше работы. В наши первостепенные задачи входит механизированная уборка снега с дорог и тротуаров и посыпка их песко-соляной смесью», — добавил мастер участка МБУ «Комбинат благоустройства» Андрей Дмитриев.
Коммунальщики завершают работы на улице Российской и вскоре приступят к расчистке Пионерской улицы.
По такому же принципу работают и другие бригады городского округа, сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поручил взять под контроль ремонт теплосетей в Химках по концессии с «Газпромом».
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