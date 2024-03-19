Подмосковье 19 марта 2024, 18:42 Коммунальщики Солнечногорска продолжат уборку дворов от снега и наледи пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске активно продолжают процесс расчистки дворовых территорий от снега и наледи. Коммунальные службы округа работают в усиленном режиме, проводя уборку на придомовых площадках в каждом районе.

Сотрудники коммунальных служб следуют установленному плану и также оперативно реагируют на точечные заявки жителей. Для очистки внутриквартальных дорог, проездов и парковочных мест привлекается как крупногабаритная, так и малогабаритная спецтехника.

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«В круглосуточном формате техника МБУ „ДЕЗ“ задействована на мероприятиях по расчистке и вывозу снега на специализированную площадку. Наша основная задача — вывезти максимум снежных масс до потепления», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Недавно провели работы по расчистке от наледи на улице 1-я Володарская, в деревне Хметьево, а также в Андреевке по адресу дом № 43 на улице Староандреевская и в Голубом по адресу дом № 18 на улице Трехсвятская.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Губернатор Подмосковья Андрея Воробьева сообщил, что с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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