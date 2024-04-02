Подмосковье 02 апреля 2024, 18:37 Коммунальщики Солнечногорска оперативно устранили засор на канализационной станции в деревне Голубое Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В деревне Голубое в городском округе Солнечногорск произошла аварийная ситуация на канализационно-насосной станции, вызванная засорением коллектора. Благодаря оперативным действиям коммунальщиков, работу объекта восстановили в кратчайшие сроки.

Работы начались с приостановки работы канализационно-насосной станции, после чего демонтировали и очистили насос от посторонних предметов. Причиной инцидента стали тряпки, попавшие в систему канализации и вызвавшие засор насосного оборудования.

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«Напоминаем жителям, что канализация — это не место, куда стоит утилизировать посторонние предметы. Соблюдая элементарные правила обращения с отходами, мы сможем минимизировать вероятность засоров», — отметил заместитель главы Солнечногорска Дмитрий Чистяков.

На данный момент станция в деревне Голубое функционирует в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную работу канализационной системы для местных жителей.

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