Коммунальщики Рузы устранят нарушения в подготовке к зиме за две недели | 360°

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Коммунальщики Рузы устранят нарушения в подготовке к зиме за две недели

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Заместитель руководителя главного управления содержания территорий Московской области Александр Боровков проверил готовность коммунальных служб к зиме в городском округе Рузский. В проверке приняли участие замглавы округа Виталий Пархоменко и другие специалисты.

«Выездная проверка показала большое количество недочетов. Мы даем округу 14 дней на их устранение и полную подготовку к зиме. ГУСТ держит на контроле исполнение поручения», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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В начале сентября общая готовность городского округа Руза к зиме составляла не больше 41%. Сегодня стало известно, что коммунальные службы пока еще только заключают контракты о покупке противогололедных, а также расходных материалов для техники. Кроме того, там отметили недостаток дворников, нехватку обеспеченности инвентарем.

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Итоговые выезды проходят всю неделю с 3 по 7 октября в те подмосковные округа, которые последний месяц находились в красной зоне по степени подготовки к зиме. Проверки прошли в Наро-Фоминске, Кашире и Ступине.

Руза

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