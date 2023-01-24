Подмосковье 24 января 2023, 12:21 Коммунальщики решили более 160 проблем жителей Коломны за неделю

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За последние семь дней специалисты Госжилинспекции проконтролировали исполнение более 160 заявок от жителей Коломны. Чаще всего люди просили наладить отопление в квартирах, сделать освещение в подъездах и устранить засоры.

Обращения поступали в Единую диспетчерскую службу (ЕДС). Их насчитали 237, из них 26 жалоб касались отопления, 25 — неработавших фонарей в парадных и еще 12 — засоров в общедомовых канализациях.

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Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина напомнила, что заявка через портал ЕДС позволит решить проблему в течение суток. По ее словам, качество проведенных работ должен согласовать заявитель.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион занял 10-е место в стране по аварийности в сфере ЖКХ. Глава напомнил, что контроль за неполадками на тепловых сетях необходимо совершенствовать.

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