Коммунальщики расчистят парки и скверы Подольска

Коммунальщики в Подольске Московской области продолжают расчищать дороги после снегопада. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

В городе чистят улицы, остановки, парки и скверы. В работах задействовано максимальное количество техники и сотрудников.

Источник фото: «ВКонтакте»

Днем ранее в Солнечногорском городском округе работали более 300 специалистов и свыше ста единиц техники. Они очистили город от снега за несколько часов.

В ближайшие дни ненастье продолжится. Синоптики прогнозируют до 20% месячной нормы осадков.

На Москву тоже обрушится непогода. Циклон «Сара» принесет сильный снегопад днем 22 ноября. Снег пойдет после 14:00–15:00. Днем столбики термометра покажут 0…−2 градуса. Ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду. К вечеру порывы ветра усилятся, начнется метель. Натиск циклона усилится в ночь на 23 ноября. С особой силой снег посыплет в утренний час-пик понедельника, видимость составит менее километра.

Имя «Сара» придумали немецкие метеорологи. Однако изначально традиция давать циклонам имена пришла из США. Метеорологи так придумали, чтобы не запутаться, поскольку в Штаты приходит по несколько сотен циклонов.