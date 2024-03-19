Подмосковье 19 марта 2024, 12:42 Коммунальщики расчистят от снега и льда тротуары на улицах Маяковского и Некрасова в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела утренний обход на улицах Маяковского и Некрасова. Она поручила коммунальным службам очистить тротуары от остатков снега и наледи.

Для устранения луж, которые собираются из-за отсутствия ливневки, задействовали спецтехнику. Оснащенная илососом машина откачивает воду в разных микрорайонах

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«Ставлю задачу пройти путь жителей, по которому они обходят лужи, и максимально очистить его от снега и льда. По моему утреннему маршруту эти работы уже проведены или в процессе», — рассказала Анна Кротова.

Она также напомнила, что сотрудники городских коммунальных служб могут перемещать машины, которые мешают уборке, вывозу мусора и проходу переходов. Это бывает необходимо для более качественной расчистки дворов от снега.

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