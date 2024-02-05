Подмосковье 05 февраля 2024, 15:15 Коммунальщики расчистили от снега территорию станции Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Территорию железнодорожной станции Лобня расчистили от снега. Чтобы уборка была регулярной, к этой работе привлекли двух дворников. Снег убрали не только на самой станции, но и со стороны микрорайона Восточный.

Комиссия под руководством первого заместителя главы городского округа Лобня Евгения Аптекина побывала на станции. Специалисты проверили исполнение данных ранее поручений временно исполняющей полномочия главы администрации Анны Кротовой.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Такие же комиссионные выезды моя команда будет проводить на постоянной основе по всем наказам, полученным во время обходов», — отметила Анна Владимировна.

Теперь до строительства конкорса пешеходный мост на станции будут расчищать от снега регулярно. Нашли решение и по другим вопросам. Так, на станции к 1 марта отремонтируют покрытия платформ. Для маломобильных граждан на мосту установят таблички с крупными надписями. Там укажут номер телефона человека, который будет помогать при подъеме и спуске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что зарплаты сотрудников «Мострансавто» вырастут на 5,5% с февраля. Средняя зарплата водителей превысит 100 тысяч рублей.

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