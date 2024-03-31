Подмосковье 31 марта 2024, 13:37 Коммунальщики провели осмотр подъездов дома № 10 на улице Лавочкина в Химках Администрация Химки г.о.

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Коммунальщики Химок проверили подъезды в доме № 10 на улице Лавочкина. Комиссионный осмотр прошел по запросу жителей, которые обратились к муниципальному депутату Галине Болотовой с просьбой о помощи.

Специалисты обнаружили неисправности в освещении и произвели замену устройств.

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«Главным недочетом по результатам обследования стала работоспособность приборов освещения», — добавила Галина Болотова.

Муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что в Химках депутаты поддерживают связь с жителями через общедомовые чаты, где рассматривают вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Такая система была внедрена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и полностью соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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