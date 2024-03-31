31 марта 2024, 13:37
Коммунальщики провели осмотр подъездов дома № 10 на улице Лавочкина в Химках
Коммунальщики Химок проверили подъезды в доме № 10 на улице Лавочкина. Комиссионный осмотр прошел по запросу жителей, которые обратились к муниципальному депутату Галине Болотовой с просьбой о помощи.
Специалисты обнаружили неисправности в освещении и произвели замену устройств.
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«Главным недочетом по результатам обследования стала работоспособность приборов освещения», — добавила Галина Болотова.
Муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что в Химках депутаты поддерживают связь с жителями через общедомовые чаты, где рассматривают вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
Такая система была внедрена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и полностью соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
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