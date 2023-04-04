Подмосковье 04 апреля 2023, 10:12 Коммунальщики приведут в порядок дороги и тротуары в Химках после зимы

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Бригады коммунальщиков в Химках промоют проезжую часть и тротуары от пыли и грязи, накопившейся после зимы. Дороги приведут в порядок в рамках месяца чистоты и благоустройства, который стартовал в Подмосковье 1 апреля.

За первые три дня апреля в округе вымыли более 60 тысяч квадратных метров дорог. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что необходимо привести в порядок также и пешеходные тропинки, и подходы к важным социальным учреждениям, и прилегающую к проезжей части территорию.

Специалисты коммунальных служб города уже приступили к ремонту ограждений около Барашкинского пруда и сквера «Сказка», расконсервации и промывке фонтанов в парках имени Толстого, «Экоберег» и «Дубки», а также начали подготовку к высадке цветов. Масштабные работы по генеральной уборке города охватят территорию площадью более семи миллионов квадратных метров.

В округе пройдет несколько субботников — 8 апреля и 22 апреля. В первом примут участие сотрудники предприятий и муниципальных учреждений, а ко второму смогут присоединиться все желающие. Также химчане высадят деревья и кустарники на эколого-патриотической акции «Лес Победы» 28 апреля.

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