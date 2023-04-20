Подмосковье 20 апреля 2023, 16:20 Коммунальщики приведут в порядок более 700 подвалов жилых домов в Химках

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Проект «Чистый подвал» стартовал в Химках. Специалисты коммунальных служб осушат, уберут и отремонтируют более 700 цокольных этажей в жилых домах округа.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин по просьбе жителей проверил работу коммунальщиков в нескольких домах в микрорайоне Левый берег.

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Так, жильцы дома № 8 на улице Зеленой обратили внимание, что из стены идет пар и слышен шум воды под домом. Оказалось, в подвале треснула плита и произошел прорыв трубы из-за аварии на магистральной сети «Мосэнерго».

«Сейчас рабочая бригада устраняет последствия прорыва — заменяет трубу на новую, энергоэффективную. Она должна прослужить 50 лет», — рассказал глава округа.

Работы в подвале уже начаты, а дом № 8 по поручению главы включат в досрочную программу капитального ремонта.

Дмитрий Волошин вместе с жильцами также осмотрел подвал дома № 14 на улице Пожарского. Ранее на личном приеме химчанки Надежда Яблокова и Оксана Качалина рассказали главе о подтоплении цокольного этажа и сырости в подъезде.

Управляющая компания уже установила в подвале насос, чтобы откачать воду. Когда подвал осушат, там проведут дезинфекцию и дератизацию.

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