Подмосковье 11 января 2024, 15:28 Коммунальщики приступили к устранению аварии в микрорайоне Заречье в Ногинске Телеканал «360»

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В преддверии Нового года произошел прорыв тубы от котельной в микрорайоне Заречье в Ногинске. Утечка была небольшая и не влияла на подачу отопления в дома. Специалисты приняли решение не отключать котельную и начать восстановительные работы в хорошую погоду.

От котельной, где произошла утечка, отапливаются дома в Заречье-2. Сейчас отключены 22 дома и детский сад, но сильных изменений в температуре жители не почувствуют. Всю ночь температуру поднимали до максимальной, чтобы прогреть дома перед тем, как их отключить от отопления. Восстановительные работы займут не более восьми часов.

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«По результатам этого отопительного сезона, проведя анализ, будем модернизировать котельные, менять сети, чтобы теплоснабжение было устойчивее», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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На данный момент все дома, которые были лишены тепла на новогодних праздниках, отапливаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жители Климовска не будут платить за отопление в январе. Из-за масштабной аварии в котельной они на несколько дней остались без тепла.

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